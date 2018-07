Europa und die guten Gene

Champignons, die nach dem Schneiden weiß bleiben oder doch lieber Sojabohnen, deren Öl gesündere Pommes frites garantiert? In den USA sind das zwei der heißesten Kandidaten für den Titel des ersten Lebensmittels, das – obwohl gentechnisch verändert – ohne weitere Prüfung und Kennzeichnung im Supermarkt landet. Nach Einschätzung der US-Behörden ist das nicht notwendig, weil die Pflanzen nicht im klassischen Sinne genmanipuliert wurden, sondern ihre DNA mittels Genome Editing nur so umgeschrieben wurde, wie es auch die Natur hätte tun können. Ist das schon Gentechnik oder nur eine schnellere Art der Züchtung? In Europa wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) diese Frage am kommenden Mittwoch beantworten müssen – und damit über die Zukunft der Ernährung, Agrarindustrie und Wissenschaft am Kontinent entscheiden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)