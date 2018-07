G20-Treffen: USA bieten Freihandel an – und ernten Skepsis

Wien. Inmitten des globalen Zollstreits haben die Finanzminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Buenos Aires über die Zukunft des Welthandels beraten. US-Finanzminister Steve Mnuchin schlug erneut vor, die Handelsbarrieren innerhalb der Gruppe der sieben traditionellen Industriestaaten (G7) fallen zu lassen. „Wenn Europa an den Freihandel glaubt, sind wir bereit, ein Freihandelsabkommen zu unterzeichnen.“ Es gebe aber drei Bedingungen, so der US-Politiker: die Abschaffung von Zöllen, Handelsbarrieren und Beihilfen.

„Verhandeln nicht mit Pistole auf Brust“

Frankreich hielt dagegen. Bevor sich die EU zu Gesprächen bereit erkläre, müsste US-Präsident Donald Trump Zölle auf Stahl und Aluminium und die Drohung mit Zöllen auf Autos zurückziehen. „Wir weigern uns, mit einer Pistole auf der Brust zu verhandeln“, sagte Finanzminister Bruno Le Maire. Österreichs Finanzstaatssekretär und EU-Ratsvertreter beim G20-Gipfel, Hubert Fuchs, widersprach Le Maire am Sonntag: Der Verzicht der USA auf Stahl- und Aluminiumzölle sei keine Voraussetzung für Handelsgespräche. Er wäre aber „ein großer Wunsch“.

Die angedrohten Autozölle könnten die deutsche Kfz-Industrie und damit die österreichischen Zulieferer treffen. Die EU prüft laut der „Bild am Sonntag“ selbst weitere Vergeltungsmaßnahmen. Sie könne mit zusätzlichen Zöllen – etwa auf Soja, Mandeln, Erdnüsse, Wein, Parfüm, Holzpellets und Telefone – antworten, die Liste möglicher Produkte sei 50 Seiten lang. Insgesamt gehe es um Importe im Wert von 257 Mrd. Euro.

Davor versucht man es auf dem diplomatischen Weg. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström reisen am Mittwoch zu Gesprächen nach Washington. „Wir freuen uns auf ein Angebot“, richtete Mnuchin im Vorfeld aus. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.07.2018)