Drei Viertel der Österreicher schätzen Arbeitsmarkt positiv ein

Binnen eines Zeitraumes von etwas mehr als zwei Jahren hat sich die Einschätzung der heimischen Arbeitnehmer über die Lage am Arbeitsmarkt drastisch verbessert. Zwischen dem ersten Quartal 2016 und dem zweiten Quartal 2018 wuchs die Anzahl jener, die den Arbeitsmarkt positiv einschätzen von 32 auf 75 Prozent. Das ist das Ergebnis des Bewerberindex vom Personalberater Michael Page für Österreich.

Damit liegt Österreich im Ranking auf Platz vier und konnte sich um zwei Ränge steigern. Das stärkste Wachstum bei der Einschätzung der derzeitigen Arbeitsmarktsituation ist in Frankreich festzustellen. „Im letzten Jahr hat sich die Sicht auf den Arbeitsmarkt in elf von zwölf Ländern mit Ausnahme Schweden verbessert", analysiert Christoph Trauttenberg, Director von der Personalberatung Michael Page in Österreich.

Auch die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage wurde bei den Bewerbern abgefragt. Auch hier gab es deutliche Veränderungen zum ersten Quartal 2016. Der Anteil derer, die die aktuelle wirtschaftliche Lage positiv einschätzen steigt von 47 auf den Spitzenwert von 95 Prozent. Die zukünftige wirtschaftliche Lage wird von 89 Prozent als positiv eingeschätzt, im ersten Quartal 2016 waren es noch 55 Prozent. Auch habe sich zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal in diesem Jahr der Optimismus bei den Befragten über die zukünftige wirtschaftliche Lage und die zukünftige Arbeitsmarktsituation sich nicht nennenswert verändert, sagte Trauttenberg in einer Aussendung.

Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Juni 2017 in diesem Jahr um 9,1 Prozent geringer. Dies entspricht dem besten Wert seit dem Jahr 2014. Trauttenberg erkennt aus der täglichen Praxis, dass „der Mangel an Fachkräften weiterhin ein strukturelles Problem darstellt, das sich in den nächsten Monaten sicherlich verschärfen wird.“

(red.)