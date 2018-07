Gelockerte Richtlinien: Firmen kommen leichter an Kredite

Die Kreditvergabe der Banken im Euroraum wird nach einer Umfrage der EZB immer lockerer. Die Institute senkten im zweiten Quartal ihre Standards für Darlehen an Unternehmen weiter, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Dazu habe sie auch der stärkere Wettbewerb untereinander bewogen. Bereits zum Jahresstart waren Firmen leichter an Kredite gelangt.

Die Geldhäuser lockerten im zweiten Jahresviertel auch ihre Bedingungen für Immobiliendarlehen und Verbraucherkredite. Für das Sommerquartal von Juli bis September gehen die Geldhäuser davon aus, dass es bei ihren Vergabebedingungen in allen drei Kategorien Erleichterungen geben wird.

OeNB: Positiver Ausblick

Die Euro-Wächter erwerben bereits seit mehr als drei Jahren in großem Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um Banken zur stärkeren Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte anzuregen. Inzwischen läuft die Konjunktur im Euro-Raum aber wieder besser. Daher wollen die Währungshüter ihre Käufe bis Jahresende einstellen. Dann werden sie ein Volumen von 2,6 Bill. Euro erreicht haben.

Von Österreichs Unternehmen gibt es vor allem nach langfristigen Krediten eine starke Nachfrage. Österreichs Firmen könnten neue Kredite nach wie vor zu attraktiven Konditionen aufnehmen, erklärte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Dienstag. Schon seit Ende 2016 steige in Österreich - aufgrund der guten Konjunktur - die Nachfrage nach Unternehmenskrediten. Der Ausblick sei ebenfalls positiv, besonders bei den langfristigen Krediten. Hauptsächlich aus Wettbewerbsgründen hätten die Banken tendenziell bereits seit Mitte 2016 die Margen für durchschnittlich risikoreiche Kredite immer weiter gesenkt.

Mehr Investitionen

Die Banken begründeten die verstärkte Nachfrage nach Unternehmenskrediten vor allem mit dem gestiegenen Finanzierungsbedarf infolge der anhaltend starken Investitionstätigkeit. Fürs Privatkundengeschäft seien im zweiten Quartal nur leichte Änderungen genannt worden. Etwas verschärft hätten die weniger risikotolerant geworden Banken die Kreditrichtlinien und Kreditbedingungen für Wohnbaukredite.

Kaum Auswirkungen auf die Kreditvergabepolitik in Österreich haben gemäß den Banken-Angaben die notleidenden Kredite, zu denen die Institute erstmals befragt wurden. Der Anteil fauler Kredite sei in Österreich etwas niedriger als in der EU insgesamt, so die OeNB, was für eine relativ umsichtige Kreditvergabe bzw. gute Bonität der Kreditnehmer spreche.

Regulatorische Aktivitäten hätten im ersten Halbjahr vor allem zu einer Stärkung des Eigenkapitals der Banken und auch zu einem Abbau risikoreicherer Kredite geführt, erklärt die OeNB mit Hinweis auf die Ergebnisse der Umfrage.

Umfrage An der vierteljährlichen Umfrage der EZB nahmen diesmal 149 Banken teil. Die Institute wurden zwischen dem 18. Juni und dem 3. Juli befragt.

(APA/Reuters)