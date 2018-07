"Auch ÖBB sind schuld an der Transit-Misere in Tirol"

Wien. Seit Wochen hält der Streit um den steigenden Brenner-Transit die Tiroler Landespolitik in Atem. Mitte Juni weigerte sich Landeshauptmann Günter Platter (ÖVP) bekanntlich beim Brenner-Transit-Gipfel in Bozen eine gemeinsame Erklärung mit Italienern und Bayern zu unterschreiben. Die Zeichen stehen auf Sturm. Die Bayern brachte Klage beim Europäischen Gerichtshof wegen der Lkw-Blockabfertigung in Tirol ein. Platter wiederum fordert von den deutschen Nachbarn mehr Entgegenkommen bei der Eindämmung des Transitverkehrs, etwa einen Ausbau des Schienenverkehrs.