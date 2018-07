Trump trauert um Marchionne: "Einer der Größten seit Henry Ford"

US-Präsident Donald Trump trauert um den langjährigen Fiat Chrysler-Chef Sergio Marchionne, der am Mittwoch in einem Krankenhaus in Zürich gestorben ist. "Marchionne war einer der erfolgreichsten Unternehmer seit den Zeiten des legendären Henry Ford", twitterte der US-Präsident.

"Es war eine große Ehre für mich, als US-Präsident Sergio kennenzulernen. Er hat die Autoindustrie zutiefst geliebt und hart für sie gekämpft. Er wird uns wirklich fehlen", so Trump.

Sergio Marchionne, who passed away today, was one of the most brilliant & successful car executives since the days of the legendary Henry Ford. It was a great honor for me to get to know Sergio as POTUS, he loved the car industry, and fought hard for it. He will be truly missed!