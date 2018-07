Junckers Washingtoner Coup

Brüssel. Beim Betreten des Oval Office im Weißen Haus zu Washington hatte Jean-Claude Juncker am Mittwoch ein besonderes Gastgeschenk für den amerikanischen Präsidenten dabei: historische Fotografien der Befreiung seiner Heimat Luxemburg von den nationalsozialistischen deutschen Besatzern durch die US-Armee, von Menschenmengen, die den GIs zujubelten, und von einem Soldatenfriedhof im Großherzogtum, auf dem die gefallenen Befreier aus Übersee ihre letzte Ruhe fanden. „Für Donald“, lautete Junckers handschriftliche Widmung. „Wir haben eine gemeinsame Geschichte.“



Dieses Detail gibt einen Einblick in die Herangehensweise des Vorsitzenden der Europäischen Kommission bei seinem heiklen Staatsbesuch in Washington. Mit einer Mischung aus altväterlichem Charme und betonter Dankbarkeit für die historischen Verdienste der USA um Europas heutigen friedlichen Wohlstand brachte er Donald Trump von der Idee ab, seinen Handelskrieg gegen die EU mit einem bereits angedrohten 25-prozentigen Strafzoll auf europäische Autoimporte in die USA zu verschärfen. Das bestätigte der amerikanische Finanzminister, Steven Mnuchin, am Donnerstag im Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Laut EU-Vertretern habe man sich darauf geeinigt, für vorerst 120 Tage keine neuen Zölle oder sonstigen Einfuhrsanktionen zu verfügen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2018)