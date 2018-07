10 Mrd. Dollar-Deal: BP fixiert größte Übernahme seit 1999

London. Der britische Ölkonzern BP hat für mehr als 10 Mrd. Dollar (8,5 Mrd. Euro) das Schieferöl-Geschäft des australisch-britischen Bergbaukonzerns BHP Billiton in den USA übernommen. Damit erhält BP unter anderem Zugang zu ertragreichen Vorkommen in New Mexiko und Texas. Für BP ist es die größte Übernahme seit fast zwanzig Jahren, das Unternehmen zahlt 10,5 Mrd. US-Dollar.

Das teilte BP am Freitag in London mitteilte. BHP Billiton sitzt im australischen Melbourne und war 2017 nach Börsenwert das größte Bergbauunternehmen weltweit. Der Konzern hatte vor knapp einem Jahr angekündigt, sich aus der Schieferölförderung zurückziehen zu wollen.

Trotz der milliardenschweren Übernahme hat BP genügend Geld, die Quartalsdividende erstmals seit 2014 wieder anzuheben - ein weiterer Beleg dafür, dass die Ölkonzerne ihre tiefe Krise nach dem Absturz des Ölpreises zwischen Mitte 2014 und Anfang 2016 überwunden haben. Inzwischen sind die Preise für Öl wieder gestiegen, was auch die von Umweltschützern kritisierte Förderung von Schieferöl ("Fracking") in den Vereinigten Staaten wieder attraktiver macht.