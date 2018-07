Bitcoin fällt unter 8000er Marke

Der Bitcoin-Kurs ist am Montag unter die 8000er Marke gefallen. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise gab an der Bitstamp-Börse in Luxemburg 2,6 Prozent auf 7999,89 Dollar nach. Händler erklärten die Abschläge der virtuellen Währung mit der derzeitigen Risikoaversion der Investoren. Auch bei den Hochtechnologiewerten agierten die Anleger derzeit vorsichtig und trennten sich von den Papieren.

"Es sieht so aus, als ob alle Märkte heute das Risiko scheuten. Es fing mit den High-Techs an. Die negative Stimmung scheint auf die Märkte für Digitalgeld überzuschwappen", sagte ein Marktbeobachter.

(APA/Reuters)