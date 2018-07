Privatinsolvenzen steigen massiv

Die Insolvenzen von Privatpersonen sind im ersten Halbjahr weiter massiv gestiegen. Grund ist die Insolvenzrechtsreform im November des Vorjahres.

Die Zahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren kletterte um rekordverdächtige 81,5% auf rund 5.500 Fälle, wie die Creditreform am Dienstag bekanntgab. Das ist der höchste Stand seit Einführung der Privatinsolvenz im Jahr 1995.

Da nun mehr ehemalige Selbständige den Weg der erleichterten Entschuldung gehen, hat sich die Durchschnittsverschuldung ebenfalls stark erhöht und beträgt nun über 100.000 Euro. Hauptgläubiger sind Banken, Versicherungen, Mobilfunkbetreiber und Leasingunternehmen.

Seit 1.11.2017 besteht für Private die Möglichkeit einer Restschuldbefreiung ohne verpflichtenden Mindestquote. Das soll aufgestaute Altlasten abbauen und "heilen". Es führte aber auch

erwartungsgemäß zu einer Welle an Insolvenzanträgen.

Gläubigerschützer warnen

Die Gläubigerschützer warnen vor unerwünschten Folgen: Nach ihrer Erfahrungen vesuchen bereits überschuldete Personen unter dem

Deckmantel des Datenschutzes, Informationen über sich zu

blockieren, um sich noch weiter ungehindert verschulden zu können.

Die Creditreform fordert daher, dass Gläubiger so wie bei Firmen auch bei Privaten Einblick in die Verschuldungssituation ihrer Kunden erhalten - bei berechtigtem Interesse auch zum Exekutionsregister. Der Zugang zu den Daten sollte aber nur über Gläubigerschutzverbände und Kreditauskunfteien möglich sein, um Missbrauch zu vermeiden.

Ganz anders als bei den Privaten sieht es bei den Firmeninsolvenzen aus: Sie sind im im ersten Halbjahr 2018 weiter leicht um ein Prozent zurückgegangen, obwohl sie 2017 schon einen historischen Tiefststand erreicht hatten.

Großinsolvenzen fehlen

Gab es im 1. Quartal noch einige Großinsolvenzen wie Niki und Wienwert, so gingen im 2. Quartal wieder mehr Klein- und Kleinstunternehmen pleite.

Bei allen 2.685 Verfahren in Summe waren rund 9.000 Arbeitsplätze

und 31.000 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten werden

auf rund eine Mrd. Euro geschätzt.

Die größten Rückgänge meldeten Salzburg (-18%), Tirol (-14%)

und Oberösterreich (-7%). Dagegen verzeichneten die Bundesländer

Vorarlberg (+13%), Steiermark (+8%) und Burgenland (+4%) einen

Zuwachs an Insolvenzen.

Die höchste relative Betroffenheit herrschte in Wien mit elf Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen. Österreichweit wurden im

Schnitt etwas mehr als sieben Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen

gezählt.

Rückgang bei Industrie und Bau

Seit mehreren Quartal zeigt sich die Robustheit der heimischen

Industrie. Der Rückgang an Insolvenzen beträgt hier 18 Prozent. Erfreulich ist auch die Entwicklung in der traditionell am stärksten betroffenen Branche Bauwesen mit neun Prozent weniger Fällen. Dennoch Gleichwohl ist der Bau mit 19 Insolvenzen je 1.000 Branchenunternehmen am anfälligsten.

Das Geschäftsklima hat sich das dritte Jahr in Folge verbessert.

Dieser Optimismus verdankt sich starker Exporte, weiterhin niedrige

Finanzierungskosten und einer guten Kauflaune der heimischen

Konsumenten. All das lässt das Insolvenzgeschehen auf niedrigem

Niveau stagnieren.