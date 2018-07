Teurere Tickets halten Lufthansa auf Kurs

Die Lufthansa hatte im zweiten Quartal einiges zu verdauen: Die Integration von Air-Berlin-Teilen ist teuer, auch die Treibstoffkosten stiegen. Aber höherer Ticketpreise haben diese Einbußen weitgehend wettgemacht. Der operative Gewinn lag mit 982 Mio. Euro um gut drei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie die AUA-Mutter in

Frankfurt mitteilte.

Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Carsten Spohr

weiterhin damit, dass der operative Gewinn nur leicht hinter den

fast drei Milliarden Euro aus dem Rekordjahr 2017 zurückbleibt.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten zunächst gut an. Im

vorbörslichen Handel gewann die Lufthansa-Aktie

in der Früh gut ein Prozent an Wert.

Eurowings und AUA im Minus

Die Eingliederung von Geschäftsteilen der pleitegegangenen

Rivalin Air Berlin macht der Lufthansa-Billigtochter Eurowings

allerdings auch im Sommer zu schaffen. Die Integrationskosten

dürften sich im laufenden Jahr auf rund 170 Mio. Euro belaufen. Im ersten Halbjahr lag der operative Verlust des Bereichs bei

199 Mio. Euro. Auch für das Gesamtjahr erwartet das Management rote

Zahlen. 2019 soll die Gesellschaft aber wieder profitabel sein.

Teuer zu stehen kommen die Lufthansa die steigenden

Kerosinpreise. Obwohl der Konzern seinen Sprit großenteils zu festen

Konditionen im Voraus einkauft, dürften die Treibstoffkosten im

laufenden Jahr statt geplant auf 5,8 Mrd. jetzt auf 6 Mrd. Euro klettern.

Das sind 850 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Positiv stimmen den Vorstand hingegen die gestiegenen

Ticketpreise. Im ersten Halbjahr legten die Durchschnittserlöse

währungsbereinigt um 1,3 Prozent zu. Auch für das Gesamtjahr rechnet

die Lufthansa jetzt mit einem leichten Anstieg. Bisher hatte die

Konzernspitze für 2018 insgesamt eine Stagnation erwartet.

Angebot wächst weniger stark

Den geplanten Ausbau ihres Flugangebots streicht die Lufthansa

aber noch einmal leicht zusammen. Statt um 8,5 Prozent, wie zuletzt

geplant, soll es heuer nun nur noch um acht Prozent wachsen. Im Jänner

hatte der Vorstand sogar noch zwölf Prozent angepeilt, diesen Plan aber

wegen der schwierigen Integration des Air-Berlin-Geschäfts und der

verspäteten Auslieferung neuer Airbus-Mittelstreckenjets bereits im

Frühjahr gekappt.

Im ersten Halbjahr erzielte die Lufthansa einen Umsatz von 16,9

Mrd. Euro. Bereinigt um eine veränderte Rechnungslegung entspricht

dies einem Anstieg von rund fünf Prozent. Der Nettogewinn legte minimal

um 0,7 Prozent auf 677 Mio. Euro zu. Der operative Gewinn, an dem

sich der Vorstand in erster Linie orientiert, sank um gut drei Prozent

auf etwas mehr als eine Milliarde Euro.

Jahresziel bleibt aufrecht

Gut lief es vor allem bei den klassischen Konzernfluglinien

Lufthansa und Swiss, die ihren operativen Gewinn deutlich

steigerten. Die österreichische Tochter Austrian Airlines (AUA)

sackte wegen zahlreicher Flugausfälle zum Jahresbeginn leicht in die

Verlustzone. Im Frachtgeschäft lief es erneut gut: Lufthansa Cargo

konnte ihren operativen Gewinn im ersten Halbjahr um 60 Prozent auf

125 Mio. Euro steigern.

Insgesamt gesehen hat der Lufthansa-Konzern von seinem

angepeilten Jahresgewinn von etwas unter drei Mrd. Euro nach den ersten sechs Monaten erst gut ein Drittel erreicht. Allerdings hat das

wichtigste Quartal gerade erst begonnen: Fluggesellschaften fliegen

den Großteil ihrer Gewinne in der Hauptreisezeit im Sommer ein.