Uber & Co. ziehen Kunden von öffentlichen Verkehrsmitteln ab

Ride Hailing ist eine Mobilitätsform, bei der in der Regel Fahrten und Fahrer über eine App bestellt und in Privatfahrzeugen ausgeführt werden. In New York trifft die höchste Gebühr für die Einfahrt in das Zentrum Manhattans in einem Auto jetzt diejenigen, die Apps wie Lyft Inc. und Uber Technologies Inc. nutzen. Gouverneur Andrew Cuomo und sein Beraterteam von Fix NYC hatten sich eine Gebühr zum Ziel gesetzt, die jeden treffen sollte, der ein privates Auto ohne Mitfahrgelegenheit benutzt. Dieser Vorschlag wurde vorläufig zurückgewiesen, aber Befürworter erwarten einen neuen Vorstoß.

Der Grund: Pendler, die an New Yorks marode U-Bahnen und Busse gewöhnt sind, haben jetzt eine andere Option. Die macht allerdings die notorisch schlechte Verkehrslage der Stadt noch unerträglicher und verschiebt die Fahrpreise vom Massentransit in die Ära der fahrerlosen Taxis, die weit niedrigere Preise versprechen als den aktuellen 2-Dollar-pro-Meile-Tarif der gelben Taxis der Stadt - und es ist ein Rezept für Nonstop-Stillstand.

"App-basierter Personentransport wird jede Lücke in der Stadt füllen", sagt Sam Schwartz, Präsident eines Verkehrstechnikunternehmens und Mitglied des Beratergremiums von Cuomo. "Wir müssen sehr vorsichtig sein. Bei mehr Fahrzeugen wird es mehr Staus geben."

Gebühren für Stadtfahrten

Überall auf der Welt beginnen die Städte Gebühren für Online-Vermittler von Personenbeförderung wie Uber zu erheben oder erwägen Möglichkeiten, die von diesen verursachte Überlastung einzudämmen. London berechnet 15 Dollar für Fahrten in bestimmte Gegenden zu den besten Tageszeiten, und Washington DC, Chicago und Seattle erheben Gebühren für die sogenannten Ride-Share Cars. Sogar der australische Bundesstaat New South Wales, zu dem auch Sydney gehört, erhebt Gebühren, um den Verkehr zu verringern.

Es steht viel auf dem Spiel. App-basierte Ride-Hailing-Dienste haben bereits viele U-Bahn-Fahrer weggelockt, mit Fahrten, die zwei oder drei Dollar pro Meile kosten. Große Unternehmen wie General Motors Co., Waimo von Alphabet Inc. und andere versuchen, die Kosten bei selbstfahrenden Autos deutlich unter einen Dollar pro Meile zu senken. Und die autonome Zukunft könnte schon bald da sein: Waymo will noch in diesem Jahr seinen ersten fahrerlosen Taxi-Service im Raum Phoenix starten.

Wenn Städte hohe Gebühren und Zuschläge für einzelne Autofahrer und schließlich für Solo-Robotaxi-Fahrer erheben, entstehen zusätzliche Kosten für ein aufstrebendes Geschäft, das hohe Gewinne erwarten lässt und daher hohe Investitionen anzieht. Laut Beratungsfirma Alix Partners werden Autohersteller, Technologiefirmen und Flottenunternehmen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 61 Milliarden Dollar für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge ausgeben.

Die Politik nutzt Staugebühren, um Fahrgemeinschaften zu fördern und individualisiertes Fahren zu verhindern und gleichzeitig die Einnahmen für den öffentlichen Nahverkehr zu steigern. Der jüngste Haushalt des Bundesstaates New York beinhaltet eine Steuer von 2,75 Dollar für jeden, der mit einem Uber- oder Lyft-Auto nach Manhattan südlich der 96. Street fährt - ein Bereich, der das Zentrum abdeckt. 2,50 Dollar kostet es für diejenigen, die ein gelbes Taxi nehmen. Wer jedoch einen Carpool-Service wie Via Transportation Inc. nutzt, für den beträgt die Gebühr nur 75 Cent für eine Fahrt mit jemand anderem zusammen.

App-Dienste für gleiche Balstung

Cuomo erhielt keine gesetzgeberische Genehmigung für das so genannte "Congestion Pricing" gegen Staus, das für jedes in das Stadtzentrum gelangende Fahrzeug eine hohe Gebühr verlangt hätte. Das Fix NYC Panel wollte für jedes Privatauto eine Gebühr von 11 Dollar fordern. Schwartz sagt, die Unterstützer des Plans werden versuchen, den Vorschlag zu verbessern und erneut einzubringen. Dem New York City Council liegt auch ein neuer Vorschlag vor, mit dem die Anzahl der neuen Mietwagen begrenzt werden soll, um das Wachstum von Uber und Lyft zu begrenzen.

Ende Juni erhöhte Washington DC die Steuer auf App-Fahrten von einem Prozent auf sechs Prozent, mit dem Ziel, damit 23 Millionen Dollar für das öffentliche Nahverkehrssystem aufzubringen. Chicago hat seine Gebühren auf Uber und Lyft in diesem Jahr ebenfalls angehoben und verlangt jetzt einen Zuschlag von 67 Cent pro Fahrt. Seattles Stadtrat erklärte im April, er werde Ride-Hailing und seine Auswirkungen auf die Personenbeförderung in der Stadt untersuchen.

Die betroffenen Anbieter beginnen zu reagieren. Lyft arbeitet an Änderungen seiner App, die Fahrgästen mehr Fahrgemeinschaften ermöglichen wird, sagte Sprecher Alex Rafter. Im Moment zeigt die App eine Carpool-Option unter mehreren Solo-Diensten. Ein Drittel der Fahrgäste von Lyft entscheidet sich für Mitfahrgelegenheiten in Märkten, in denen dies angeboten wird, und Rafter zufolge hofft das Unternehmen, das Nutzerverhalten durch mehr Mitfahrgelegenheiten zu verändern.

Lyft unterstützt offiziell Gebühren und Stau-Gebühren, wenn sie alle Transportunternehmen gleich besteuern. Uber hat eine ähnliche Meinung, sagt Sprecherin MoMo Zhou. Uber sieht Einzel-Autofahrer, nicht allein fahrende Passagiere, als Hauptursache für Staus, und das Unternehmen unterstützt Anreize, Menschen zum Teilen und Mitfahren zu bewegen. Ein gerechterer und effektiverer Weg, um Einnahmen zu erhöhen und Staus zu verringern, sei die Einführung von Stau-Gebühren, sagt Zhou.

Verkehr erhöht sich

Laut Bruce Schaller, Berater und ehemaliger Verkehrsplaner in New York City, werden die Gebühren nur das Wachstum des Verkehrsaufkommens durch Uber und Co. verlangsamen. In einem neuen Bericht über die Auswirkungen dieser Transportnetz-Unternehmen in US-Städten erklärt Schaller, dass die meisten Nutzer von Fahrgemeinschaftsdiensten wie UberPOOL sich vom öffentlichen Nahverkehr abwenden. Pro Meile persönliches Fahren, die durch die Nutzung einer App der Fahrdienstleister ersetzt wurde, fuhren die Fahrzeuge, die von den Kunden von Uber und Lyft genutzt werden, tatsächlich 2,8 Meilen fahren, wie Schaller feststellte.

Jede Meile an individuellem Fahren, die wegfällt, wird durch 2,6 Meilen über Mitfahrdienste ersetzt. Statt den Verkehr zu reduzieren, wie angepriesen, erhöhen Carpool-Apps tatsächlich die in der Stadt gefahrenen Kilometer, schrieb Schaller.

In seinem Bericht heißt es auch, dass Menschen, die sich die Option von Uber und Lyft leisten können, die Apps anstelle öffentlicher Verkehrsmitteln nutzen werden. Menschen, die 200.000 Dollar pro Jahr oder mehr verdienen, nutzten die Unternehmen durchschnittlich für 45 Fahrten jährlich. Das Fahrgastaufkommen sei im vergangenen Jahr um 62 Prozent auf 4,2 Milliarden Passagiere gestiegen, so Schaller.

Massachusetts war einer der ersten US-Bundesstaaten, die Gebühren für Ride-Hailing-Apps einführten und belastete Uber und Lyft mit einer Steuer von 20 Cent pro Fahrt. Der Staat gibt 5 Cent der Steuer an Taxis, 5 Cent an den öffentlichen Nahverkehr und 10 Cent an die Ortschaften und Städte, in denen die Fahrten stattfinden.

Boston ist ein interessanter Ort, um zu sehen, wie sich die Zukunft autonomer Fahrzeuge mit der aktuellen Politik überkreuzt. NuTonomy, eine Selbstfahr-Sparte des Autoelektronikgiganten Aptiv, hat eine Genehmigung, um selbstfahrende Autos in der Stadt zu testen. Zur gleichen Zeit hat das Bostoner Metropolitan Area Planning Council (MAPC) dieses Jahr zwei Studien durchgeführt, die sich mit der Bewältigung des zunehmenden Verkehrs in der Region befassen.

Gäbe es keine Ride-Hailing-Apps, so ergab eine Umfrage unter 1.000 häufigen Nutzern in Boston, hätten 42 Prozent der Befragten öffentliche Verkehrsmittel genommen. Von denen, die statt öffentlicher Verkehrsmittel nun eine App nutzen, fährt nur ein Fünftel mit Anbietern wie UberPool. MAPC schätzt, dass zwölf Prozent aller Fahrten in dieser Gegend Busse und Züge während der Hauptverkehrszeit ersetzen, und drei Prozent der Nutzer zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren wären. Das bedeutet, dass der Bostoner Verkehr durch Ride-Hailing um 15 Prozent gestiegen ist.

Die Umfrage ergab auch, dass 30 Prozent der Nutzer der Metro Boston Transit Authority das System wegen Ride-Hailing weniger nutzten. Die Bus-Fahrgastzahlen gingen um sechs Prozent zurück, wodurch die Metro Boston Transit Authority 19,3 Millionen Dollar an Umsatz einbüßte.

Es gibt noch einen weiteren Trend, der Gutes für das Wachstum der Ride-Hailing-Anbieter verspricht und Schlechtes für zukünftige Staus. Zwei Drittel der Uber- und Lyft-Fahrgäste sind laut einer Studie der San Francisco County Transit Authority unter 35 Jahre alt.

(Bloomberg)