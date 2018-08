Arbeiterkammer spricht von "Lohnraub": Firma will Überstunden erst ab 13. Stunde zahlen

Ein internationales Unternehmen in Wien will bisherige Überstunden laut AK künftig nur mehr als normale zuschlagsfreie Stunden verbuchen. Die AK sieht sich in ihrer Kritik am Gesetz zum Zwölf-Stunden-Tag bestätigt.