Chinas Dienstleister macht Handelsstreit mit USA zu schaffen

Chinas Dienstleister macht einer Umfrage zufolge der Handelsstreit mit den USA zu schaffen. Im Juli haben sie so wenig Neugeschäft an Land gezogen wie sei Dezember 2015 nicht mehr, wie die Analysehäuser Caixin und Markit am Freitag mitteilten. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf 52,8 Punkte von 53,9 Punkten im Juni und damit auf den niedrigsten Stand seit März.

Allerdings signalisiert er mit einem Stand von über 50 Punkten noch immer Wachstum. Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung war so niedrig wie seit November 2015 nicht mehr. Als Hauptgrund hätten die Befragten den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt genannt.

Der Dienstleistungssektor gewinnt für China immer mehr an Bedeutung und steht bereits für mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung des asiatischen Landes. Auch der offizielle Einkaufsmanagerindex, der am Dienstag veröffentlicht wurde, zeigte, dass Chinas Wirtschaft an Schwung verliert.

Konflikt "brandgefährlich"

Auch die deutsche Wirtschaft warnt vor einer Eskalation des Handelsstreits. "Für die deutsche Außenhandelsnation hätte das fatale Folgen, die man gar nicht in Euro beziffern kann", sagte Außenhandelspräsident Holger Bingmann der "Rheinischen Post" (Freitag). Wenn der Konflikt sich weiter hochschaukle, sei dies "brandgefährlich, nicht nur für die Kontrahenten USA und China, sondern für die ganze Welt".

Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA forderte Verhandlungen sowie eine Diskussion über die Entwicklung internationaler Handelsregeln. "Die brauchen wir, um künftig einen solchen Wahnsinn zu verhindern, der den globalen Wohlstand, den erst der internationale Handel ermöglicht hat, aufs Spiel setzt."

US-Präsident Donald Trump hatte seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer angewiesen, eine Erhöhung der geplanten Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent zu prüfen. Die Maßnahme solle die chinesische Regierung zu einem Politikwechsel bewegen, um gerechtere Marktbedingungen zu schaffen. Die Regierung in Peking warf Washington daraufhin "Erpressung" vor. Schon zuvor hatten beide Länder Sonderabgaben auf Importe der anderen Seite verhängt.

