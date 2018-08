Bringt Trump-Zoll Autobauer GM für SUV aus China Absatzprobleme?

Der größte US-Autobauer General Motors (GM) kommt mit den von US-Präsident Donald Trump verfügten Zöllen auf Einfuhren aus China offenbar nicht zurecht. Der Konzern beantragte nach eigenen Angaben vom Donnerstag eine Ausnahme von dem Zöllen in Höhe von 25 Prozent für sein in China gefertigtes SUV-Modell Buick Envision. GM fürchtet, dass die Sonderabgabe den Absatz des Modells gefährden könnte.

Kritiker haben sich wiederholt den mittelgroßen Buick Envision vorgeknöpft, der ab einem Preis von rund 35.000 Dollar (rund 30.000 Euro) in den USA zu haben ist. Sie stören sich daran, dass US-Firmen in China fertigen lassen. Zu diesen Kritikern gehören US-Arbeiter mit ihrer Gewerkschaft United Auto Workers, die vor allem in den politisch hart umkämpften Bundesstaaten Michigan and Ohio stark vertreten sind. Das Envision-Modell wird ausschließlich in China montiert und brachte GM im vergangenen Jahr fast ein Fünftel seines Buick-Markenumsatzes in den USA.

GM hat den Antrag auf Ausnahme von den Sonderzöllen nach eigenen Angaben am 30. Juli beim US-Handelsbeauftragten eingereicht. Der Autobauer argumentiert, mit den Einnahmen aus dem Envision-Geschäft werde in US-Fabriken und in die Entwicklung neuer Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten investiert. Laut GM wurden im vergangenen Jahr rund 200.000 Envision-Fahrzeuge in China verkauft, rund 41.000 in den USA. Daher mache die Montage in der Volksrepublik Sinn.

(APA)