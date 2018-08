Die Turboüberweisung kommt

Bis Ende des Jahres will die Europäische Zentralbank ein neues Feature implementieren, das europaweit Turboüberweisungen ermöglicht. Über Bank- und Landesgrenzen hinweg. Sein Name: Target Instant Payment Settlement – kurz Tips. Die Sache hat nur einen Haken: Banken sind nicht dazu verpflichtet, das neue System auch zu nutzen. Rund 50 europäische Institute haben sich bereits zu einem Konsortium zusammengeschlossen und bieten Sofortüberweisungen jetzt schon an – mit Aufpreis. Es gibt also einen Wettlauf. Dass es in einigen Euro-Ländern auch schon nationale Lösungen gibt, könnte sogar zu einer Fragmentierung führen, was die EZB verhindern möchte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)