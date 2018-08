Debatte um Uber in New York

New York. Taxifahrer weltweit bangen um ihre Existenzgrundlage, wenn die Autos von Uber und Co. anrollen. Als erste US-Metropole könnte New York die Zahl dieser Fahrzeuge deckeln. Am Mittwoch will der Stadtrat darüber abstimmen.

Rund 80.000 Fahrer sind heute für Uber, Lyft, Juno und Via auf New Yorks Straßen unterwegs, dem stehen 13.500 städtisch regulierte gelbe Taxis gegenüber. Im Juli 2017 meldete Marktführer Uber erstmals mehr Fahrten an einem Tag als die Taxi-Industrie. Deren Zulassungen werden inzwischen zu Schleuderpreisen verhökert.

Noch vor fünf Jahren galt das „Yellow Cab“ als existenzsicherndes Ein-Mann-Unternehmen. Bis zu 1,3 Millionen Dollar war eine Zulassung im Jahr 2013 wert. Vor allem Einwanderer legten die Prüfung ab und ließen sich als Fahrer eintragen. Für viele rechnet sich das nun nicht mehr. Doch auch Uber-Fahrer verdienen nicht immer viel. Die Firmen machten falsche Versprechen, dass man 1500 oder 2000 Dollar pro Woche verdienen könne, warnen Gewerkschafter. Ein Mindestlohn von 17,22 Dollar pro Stunde, wie der Stadtrat ihn für die App-Fahrer vorsieht, könnte die Wogen glätten. Finanzieren müssten diesen aber die Anbieter – etwa durch höhere Preise für die Kunden. (DPA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)