China kann weniger Soja importieren

China dürfte einem Experten zufolge seine Importe von Sojabohnen deutlich zurückfahren. Yin Yulong von der chinesischen Akademie der Wissenschaften sprach am Montag in der staatlichen Zeitung "Economic Daily" von mehr als zehn Millionen Tonnen weniger in diesem Jahr. Hintergrund seien unter anderem neue Technologien und der Einsatz von Sonnenblumensamen.



Sojabohnen sind der größte Agrarexport der US-Landwirtschaft nach China mit einem Volumen von 32,9 Millionen Tonnen und einem Wert von 12,3 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Die Regierung in Peking hatte im Handelsstreit mit den USA Anfang Juli Zölle von 25 Prozent auch auf Sojabohnen verhängt.