Türkische Lira fällt auf neues Rekordtief

Wegen des Streits mit den USA über einen inhaftierten US-Pfarrer ziehen sich am Montag weitere Anleger aus der türkischen Lira zurück. Ein Dollar war mit 5,1187 Lira so teuer wie noch nie. Seit Jahresbeginn ist die türkische Lira zur US-Währung um 35 Prozent abgestürzt. Auch zum Euro fiel die Lira weiter. Ein Euro kostete zeitweise 5,9131 Lira. Trotz der starken Inflation (sie lag im Juni bei 15,4 Prozent aufs Jahr hochgerechnet) übt Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan Druck auf die Zentralbank aus, die Zinsen nicht zu erhöhen.

Erdogan ordnete am Wochenende Sanktionen gegen zwei US-Minister an. Der Grund: Am Mittwochabend hatte US-Präsident Donald Trump dem türkischen Justizminister, Abdülhamit Gül, und dem Innenminister, Süleyman Soylu, Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen und die Politiker auf die Sanktionsliste gesetzt. Die von Gül und Soylu geführten Behörden seien verantwortlich für die Inhaftierung des US-Geistlichen Andrew Brunson. Der Pastor einer kleinen evangelikalen Kirchengemeinde in Izmir, ist vor fast zwei Jahren wegen angeblicher Zusammenarbeit mit der Bewegung des Erdoğan-Erzfeindes Fethullah Gülen festgenommen worden.

Erdoğan warnt vor weiterer Eskalation des Konflikts

Erdoğan sagte in der Fernsehansprache: "Bis gestern Abend haben wir uns in Geduld geübt. Heute ordne ich an: Wir werden die Vermögen der amerikanischen Minister für Justiz und Inneres in der Türkei einfrieren, falls sie welche haben." Zugleich warnte der türkische Präsident vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Die Türkei wolle nicht Teil eines "Spiels" mit Verlierern auf beiden Seiten sein.

Auch im Handelsbereich haben sich die Spannungen verschärft. Die Türkei genießt wie viele andere Staaten im Rahmen des US-Zollprogrammes GSP eine Sonderbehandlung. Ziel der Regelung aus den 1970er Jahren ist es, die wirtschaftliche Entwicklung in den betroffenen Ländern zu fördern. So werden auf Tausende Produkte keine Zölle erhoben. Nun stellt die US-Regierung diesenzollfreien Zugang auf den Prüfstand. Betroffen sind dem Handelsbeauftragten zufolge türkische Importe im Volumen von 1,66 Milliarden Dollar (1,43 Milliarden Euro) mit Produkten wie Autos, Schmuck oder Edelmetallen. Hintergrund seien Vergeltungsmaßnahmen der Regierung in Ankara, die als Reaktion auf die US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium erlassen wurden, begründete die US-Regierung den Schritt.

(APA/Red.)