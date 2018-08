Kommt das Ende der Gurkerlbauern in Österreich?

Die Herstellung von Essiggkurkerl ist eine zeitintensive Angelegenheit: Während die Bauern mit Getreide fünf bis 15 Arbeitsstunden pro Hektar beschäftigt sind, sind es für das Essiggurkerl 2500 Stunden. Das erklärt Hannes Royer, Obmann und Gründer der Plattform „Land schafft Leben“, im Gespräch mit der Tageszeitung "Kurier". Es wundert Royer nicht, dass die Zahl der Essiggurkerl-Bauern rapide abgenommen hat. Laut seinen Recherchen wollen bis 2020 acht von derzeit 15 Betrieben aussteigen. Zum Vergleich: Vor dem EU-Beitritt gab es noch rund 200 Essiggurker-Bauern in Österreich.

Da der Gurkerlanbau komplex und arbeitsintensiv ist, glaubt Royer im "Kurier"-Gespräch: "Damit ganz neu anzufangen, das tut sich niemand mehr an." Auch Saisonarbeiter für die wenig ertragreiche Feldarbeit würden sich kaum noch finden.

Herkunft nicht immer ersichtlich

Da die Herkunft von Einlegegemüse in Österreich nicht am Glas stehen muss, würde auch der Konsument nicht immer erkennen, woher die Gurken kommen. Die Angabe „Hergestellt in Österreich“ sagt nämlich nichts über die Herkunft der Gurken aus. Manchmal gibt es allerdings freiwillige Angaben wie etwa "Gurken aus Österreich".

Royer fordert Konsumenten auf, verstärkt darauf zu achten. Denn: „Wenn wir weiterhin sorglos zu Essiggurkerln aus fernen Billiglohn-Ländern greifen, wird es bald keinen Gurkerlbauer mehr in Österreich geben."

>>> Bericht auf "Kurier.at"

>>> Landschafftleben.at

(sk)