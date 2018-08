New York: Ubers ultimativer Kampf

New York. Seit Wochen trudeln die Nachrichten ein, am Handy, direkt in der App und auch per E-Mail: „Ihre Fahrt ist in Gefahr“ heißt es, oder „Bald höhere Preise und längere Wartezeiten“. Wer dieser Tage Uber in New York nützt, kommt um das Thema nicht herum: Es geht um die Zukunft des Fahrtendienstes in der Millionenmetropole, in gewisser Weise um die Zukunft der Milliardenfirma.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2018)