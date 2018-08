Italiens sturer „Minister für Realität“

Wien. Es war ein lauter Schuss vor den Bug. Am Freitag schnalzten die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Anfang Juni. Damals ging, kurz vor der Machtübernahme der neuen Regierung, die Angst vor einem Euroaustritt Italiens um. Was ist diesmal passiert? An Fakten nicht viel: Das Kabinett traf sich, um das Budget zu planen, das man Ende September zur Prüfung nach Brüssel schicken muss. Davor hatten die ultrarechte Lega und die linke Fünf-Sterne-Bewegung einmal mehr betont, an ihren gefährlich teuren Wahlversprechen festhalten zu wollen. Aber da ging noch ein Gerücht um: Finanz- und Wirtschaftsminister Giovanni Tria stehe vor dem Rauswurf. Und das genügte, um eine präventive Panik loszutreten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2018)