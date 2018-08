Wien sind bei Uber die Hände gebunden

Wien. Nein, in Wien wird es nicht so schnell das geben, was gerade in New York passiert. Dort hat der Stadtrat eben beschlossen, dass Fahrtendienste wie Uber vorerst keine neuen Fahrzeuge mehr zulassen dürfen. In Wien wäre das nicht möglich, heißt es auf „Presse“-Anfrage aus der Stadt. Einfach, weil die Stadt in diesem Punkt keine Handhabe hat. Dafür ist der Bund zuständig bzw. müssten Gesetze geändert werden.

Leicht hat es der Fahrtendienst in Wien trotzdem nicht. Seit Uber seinen Vermittlungsdienst in Wien installiert hat, läuft die Taxibranche Sturm. In erbitterten Gerichtsstreiten wird versucht, dem Fahrtendienst seine rechtliche Existenzgrundlage in Österreich zu entziehen. So hatte die Taxifunkzentrale 40 100 Ende April eine einstweilige Verfügung gegen Uber erwirkt, woraufhin das Unternehmen seine Dienste einstellte. Allerdings nicht lange. Zwei Tage später war die Uber-App wieder erreichbar, weil das Unternehmen eine Systemumstellung durchgeführt hat. Die Fahrten, die Uber anbiete, seien rechtskonform, hieß es.

Wann muss der Fahrer zurück?

Ein Rückschlag kam Ende Juli, als dem Unternehmen eine Strafe von 20.000 Euro von einem Gericht in Wien aufgebrummt wurde. Uber habe gegen die einstweilige Verfügung verstoßen, so die Taxizentrale 40 100. Uber konterte: Es sei keine Strafe verhängt worden, sondern nur die Strafhöhe bei einem Verstoß bewilligt worden. Juristisch wird um die Rückkehrpflicht gestritten. Mietwagenfahrer (deren sich Uber bedient) müssen nach jeder Fahrt in die Betriebsstätte zurück, so der Kern der 40 100-Klage. Uber vertritt den Standpunkt, dass Mietwagenfahrer nur dann zurück müssten, wenn nicht bereits ein neuer Auftrag vorliegt, der in der Betriebsstätte eingegangen ist. Die Wiener Taxi-Branche hatte schon davor unruhige Zeiten vor sich: Durch die Einführung der Registrierkassa hat Wien nun 500 Fahrzeuge weniger als davor. (win, APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)