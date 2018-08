Wien. Es ist nur ein kurze, wenn auch lang ersehnte Abkühlung, die die Kaltfront mitbringt, die heute, Samstag, über Österreich hinwegzieht. Bereits am Sonntag soll das Wetter wieder so werden wie in den vergangenen zweieinhalb Wochen beinahe jeden Tag: sonnig und heiß. Und wenn sich die aktuelle Hitzewelle gegen Mitte der kommenden Woche voraussichtlich wirklich ihrem Ende nähert, wird sie mit deutlich über 20 Tagen zwar unter dem Rekordwert des Jahres 2003 (29 Tage), aber deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2018)