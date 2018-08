Josef Pröll: „Forschung muss Nutzen stiften“

Man gewinnt den Eindruck, dass alle großen Innovationen der jüngeren Vergangenheit aus den USA kommen. Droht hier Europa den Anschluss zu verlieren?



Josef Pröll: Es ist tatsächlich augenscheinlich, dass Europa nicht nur wirtschaftlich unter Druck kommt – vor allem im Vergleich zu China –, sondern eben auch bei Forschung und Entwicklung ein Stück weit zurückbleibt. Das hat mehrere Gründe. Etwa, dass bei uns weniger Geld aus der Wirtschaft in die Forschung fließt. Da gibt es in den USA deutlich mehr. Bei uns kommt das Geld vor allem aus dem öffentlichen Bereich. Auch wir als Ludwig Boltzmann Gesellschaft müssen uns massiv bemühen, um unsere neuen Forschungswege finanzieren zu können. Wir sind eines der wenigen Institute, das nicht nur die öffentliche Hand, sondern auch Partner aus der Privatwirtschaft an Bord hat.



Liegt es nur am Geld, oder geht es nicht auch um eine prinzipielle Einstellung in der Gesellschaft?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2018)