Die Besten meiden Trumps USA

In der Früh geht die Sonne im Osten auf. Von einem ähnlichen Grad der Gewissheit schien bisher der Status der Elite-Unis in den USA. Ihre postgradualen Programme für den Master of Business Administration (MBA) gelten weltweit als das beste Sprungbrett für eine Topkarriere. Wer in Harvard, Stanford oder Wharton einen der begehrten Kurse absolviert hatte, brauchte sich bisher keine Jobsorgen mehr zu machen. Aber auch für die über 700 Universitäten selbst, die solche Programme anbieten, sind sie ein sehr lukratives Geschäft. Und für die US-Volkswirtschaft ein hoch willkommener „Brain Gain“: Die Hälfte der Bewerber für die typischen Zweijahresprogramme kommt aus dem Ausland. Anders als die deutschen Studenten in Österreich lassen sich die klugen Köpfe aus aller Welt nicht nur vor Ort ausbilden: Fast neun von zehn wollen in den USA bleiben. Europäische Schulen dieser Art konnten sich bisher noch so abmühen: An diesen Nimbus kamen sie nicht heran.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2018)