Vom bittersüßen Tourismusboom in Griechenland

Athen. Ein Augusttag in Athen. Die Plaka, das historische Zentrum der Stadt, ist voll von Touristen, vor den Kassen der Akropolis bilden sich lange Menschenschlangen. Einmal im Leben muss man den Parthenon-Tempel mit eigenen Augen gesehen haben, da nimmt man sogar eine halbe Stunde Anstellen und einen Ticketpreis von 20 Euro in Kauf.



Es ist auf den ersten Blick zu sehen: Die Attraktivität Griechenlands als Reiseziel ist ungebrochen. Das sechste Jahr in Folge erwartet die Tourismusbranche saftige Zuwächse. Bereits 2017 kamen, inklusive Gästen von Kreuzfahrtschiffen, 30 Millionen Touristen, heuer könnten es gar über 35 Millionen werden. Auch das tödliche Feuer in Ostattika Ende Juli, dem über neunzig Menschen zum Opfer fielen, brach den Trend nicht. Allgemein gilt Griechenland als ausgesprochen sichere Destination, und das ist, trotz Lira-Abwertung im Nachbarland Türkei, ein unschlagbares Argument für griechische Ferien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.08.2018)