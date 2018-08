China vervierfacht Investitionen in Infrastruktur

Peking. Mitten im Zollstreit mit den USA lässt Peking mit einer Meldung aufhorchen: China hat die Genehmigungen für Investitionen wegen beschleunigter Infrastrukturprojekte nahezu vervierfacht. Die Regierung gab allein im Juli grünes Licht für insgesamt 17 Großvorhaben im Gesamtwert von fast 78 Mrd. Yuan (knapp zehn Mrd. Euro), sagte Zhao Chenxi von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission am Donnerstag. Im Juni hatte das Volumen lediglich knapp 21 Mrd. Yuan betragen.

Die Regierung versucht derzeit, mit vorgezogenen Infrastrukturinvestitionen die negativen Effekte des Zollstreits mit den USA auf die Konjunktur zu dämpfen. US-Präsident Donald Trump hat im Juli schon damit gedroht, chinesische Produkte im Gesamtwert von 500 Mrd. Dollar mit Sonderzöllen zu belegen. Dies entspricht etwa dem Volumen der US-Importe aus China im vergangenen Jahr. Vorerst hält Trump bei Zöllen auf Waren im Wert von 34 bzw. in weiterer Folge von 200 Mrd. Dollar. China revanchiert sich mit Gegenmaßnahmen bei US-Waren.

Ungeachtet dessen, wie scharf der Handelskrieg tatsächlich geführt wird (China kündigte am Donnerstag neue Gespräche an), rechnet die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform für 2018 mit einem Wirtschaftswachstum von 6,5 bis 6,8 Prozent. 2017 lag es bei 6,9 Prozent, 2016 bei 6,7 Prozent. Der frühere Chefökonom der Notenbank, Ma Jun, ging bisher nur von 6,5 Prozent aus. Als Gründe nannte er geringere Investition in die Infrastruktur und ein Abflauen des Baubooms. Die Regierung reagiert jetzt darauf. (Reuters/eid)

