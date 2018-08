Neustart für deutsche Stromgiganten

Wien. Aktionär eines der deutschen Stromgiganten Eon und RWE zu sein, war nicht immer ein Tal der Tränen. Vor dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 war der Strom in Deutschland teuer, die Gewinne der Konzerne entsprechend hoch. Dann kam die aus Aktionärssicht bittere Wende, seither haben die Aktien stetig an Wert verloren.

Verstärkt wurde der Sinkflug 2011 durch das AKW-Drama im japanischen Fukushima. Daraufhin läutete die deutsche Regierung die Energiewende ein, beschloss den Ausstieg aus der Atomkraft und setzte den Fokus auf erneuerbare Energien. Das setzte den Konzernen ebenfalls zu.

Doch das Blatt scheint sich allmählich zu wenden. Vor einigen Monaten haben sich die zwei Stromriesen auf einen weitreichenden Tausch von Geschäftsteilen geeinigt. Sie wollen sich klarer fokussieren, wie es heißt.

Eon möchte das Netzgeschäft und den Stromvertrieb von der RWE-Tochter Innogy übernehmen, beteiligt dafür den Konkurrenten mit 16,7 Prozent am eigenen Unternehmen. Damit steigt Eon aus der Stromerzeugung aus, avanciert zum größten Betreiber von Verteilnetzen in Europa und erhält eine Schlüsselstellung bei der Digitalisierung der Stromversorgung. RWE wird den Bereich der erneuerbaren Energien von Innogy einverleiben und stellt die Produktion, zu der auch Braunkohlestrom zählt, breiter auf.

Kursbewegungen in Wellen

Doch wie könnte es mit den Aktien weitergehen? Schließlich spielen an der Börse nicht nur die Nachrichten eine Rolle. Viele Investoren orientieren sich auch an der Charttechnik. Dazu werden historische Kursmuster von Aktien oder Indizes analysiert, um weitere Einschätzungen zu treffen. Denn viele Muster würden sich wiederholen, so die Begründung der Charttechniker. Einer der bekanntesten ist Ralf Nelson Elliott. In den 1920er- Jahren hatte der US-amerikanische Buchhalter seine Elliot-Wellen-Theorie entwickelt. Sie geht von kontinuierlich steigenden Märkten aus, wobei die Bewegungen in fünf Wellen – oder Impulsen – erfolgen. Allerdings kommt auf jeden Impuls auch eine Korrektur, denn Börsen sind bekanntlich keine Einbahnstraßen.

Einer, der sich mit der Theorie intensiv auseinandersetzt, ist der deutsche Ökonom Stephan Schuhmann, der im Auftrag von Vermögensverwaltern Marktanalysen und Investmentvorschläge vorbereitet. Obendrein beobachtet Schuhmann die Anlegerpsychologie sehr genau. Beim jüngsten Duell der zwei deutschen Stromgiganten hat Schuhmann mit Eon jedenfalls einen klaren Sieger ausgemacht.

In fünf Jahren auf 70 Euro?

„Der Konzern sieht aus der Elliott-Wellen Perspektive vorteilhafter aus“, verweist der Ökonom auf das aktuelle Muster. Dazu hat der Experte bis in das Jahr 1996 zurückgeblickt. Mit seinem mutig angesetzten Kursziel von zunächst 70 Euro würde der alte Rekord von rund 50 Euro im Jahr 2007 um Längen übertroffen werden. Wann es soweit sein könnte, lässt sich nur schwer vorhersagen. Schuhmann hält es innerhalb eines Zeitraumes von gut fünf Jahren für möglich. Wobei man in Aktien ohnedies langfristig investieren sollte.

Weil Rückschläge ebenso möglich sind, sollten Anleger auch die Marke von 7,87 Euro im Auge behalten. „Fällt der Kurs darunter, müsste die Analyse verworfen werden“, mahnt Schuhmann. Im Gegensatz dazu sei das Bild bei der RWE-Aktie weniger eindeutig. Hier sei zwar ein Anstieg in Richtung 39 Euro denkbar. „Danach könnte sich der Kurs halbieren, bevor die Aktie nachhaltig steigt“, präzisiert der Ökonom.

Freilich, Garantien gibt es – wie immer an der Börse – keine. Ob sich Anleger ein entsprechendes Investment zutrauen, müssen sie letztendlich selbst entscheiden.

