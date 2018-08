Griechenland: Letzte Lehren aus der Hellas-Krise

Wien. Ein Abschied, der leichtfällt: Am Montag läuft das dritte und letzte Hilfsprogramm für Griechenland aus. Über acht Jahre lang hingen die Griechen am Tropf der Rettungspakete mit einem Gesamtvolumen von 274 Mrd. Euro. Sie durchlitten die tiefste und längste Rezession eines europäischen Landes seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber nun steht der Staat wieder auf eigenen Beinen, erzielt Überschüsse und kann sich selbst auf dem Kapitalmarkt finanzieren. Die Wirtschaft wächst. Das Joch der Geldgeber, die Spar- und Reformvorgaben diktieren, ist weniger drückend. Es lässt sich also ein Schlussstrich unter eine Krise ziehen, die auch die Eurozone erschüttert hat. Hat man die richtigen Lehren gezogen? Oder kann sich die Misere wiederholen? Hier drei mögliche Antworten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)