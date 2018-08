Digitalisierung: Wird es uns wie den Pferden gehen?

Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Gibt es in ein paar Jahren überhaupt noch etwas zu tun für uns, oder haben uns dann schon die Roboter ersetzt? Und was würde das Szenario für die Gesellschaft und jeden einzelnen von uns bedeuten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit geraumer Zeit eine Unzahl von Studien. Informatiker, Ökonomen, Soziologen, Philosophen, YouTuber und Influencer, sie alle haben ihre Antworten parat. Und die fallen mitunter sehr unterschiedlich aus (siehe Grafik). „Wir haben uns alle Studien der vergangenen Jahre zum Thema ,Arbeit und Zukunft‘ angeschaut“, sagt Matthias Horx, Leiter des Zukunftsinstituts, einem Prognose- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Wien und Frankfurt: „Das Ergebnis ist: Keiner hat irgendeine Ahnung. Die Ergebnisse sind vollkommen widersprüchlich.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)