Auf Roms Straßen zum Reichtum

Wie auf einer Kette von Juwelen reihen sich leuchtende Punkte aneinander. Wo sich die glitzernden Fäden kreuzen, erstrahlen vor dem schwarzen Hintergrund große Spritzer aus Licht. Sterne am Himmel? Nein, der Blick schweift von oben nach unten, vom Satelliten aufs nächtliche Frankreich. Dänische Wirtschaftshistoriker mussten nur eine maßstabsgleiche Karte mit den Römerstraßen in Gallien darüberlegen, um ihre These optisch eindrucksvoll zu belegen: Wo Cäsar und die Imperatoren ihre Straßen in die eroberten Gebiete bauten, da siedeln noch heute die Menschen dicht an dicht. Und an den Kreuzungen haben sich Ballungsräume gebildet, in denen entsprechend auch wirtschaftlich die Post abgeht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)