Die Grenzen des guten Geschäfts

Die Verlockung ist groß: Fast 800 Millionen der 1,3 Milliarden Chinesen nutzen regelmäßig das Internet. Mehr als in jedem anderen Land. Kein Wunder, dass Konzerne aus aller Welt ins Land der Mitte drängen. Doch wer hier mitspielen will, muss einen Preis bezahlen: Die Kommunistische Partei (KP) hat der Internetbranche ein enges Korsett angelegt. Im Internet finden Chinesen nur das, was ihre Führung freigibt. Private Nutzerdaten wandern wie selbstverständlich direkt an die Behörden. Ausländische Unternehmen kommen ohne lokalen Partner oft nicht weit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)