„Spurwechsel“ bringt deutsche Koalition aus der Spur

Beim Befund sind sich alle einig: Deutschland fehlen Fachkräfte. Nicht nur Hochqualifizierte sind gefragt, auch Industrie, Handwerk und Tourismus suchen händeringend nach gut ausgebildeten Mitarbeitern. Deshalb hat die Große Koalition ein Einwanderungsgesetz paktiert, dessen Eckpunkte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am vorigen Donnerstag präsentiert hat. Aber dort fehlt ein Zauber- und Reizwort, das nun die Debatte beherrscht: Spurwechsel. Gemeint ist: Wer als Flüchtling gut integriert ist, soll aus dem Asylverfahren in ein Migrationsverfahren für Arbeitskräfte wechseln und damit eine neue Bleibeperspektive bekommen - auch abgelehnte Asylwerber, die als „Geduldete“ weiter im Land sind.

Vor einigen Jahren haben sich das nur Grüne und Linke auf die Fahne geschrieben. Nun fordern es auch die SPD und die liberale FDP in der Opposition. Die Union ist völlig gespalten: Neu aufgebracht hat das Thema ausgerechnet der CDU-Landeschef von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Aber Teile seiner Partei sind dagegen, die bayerische CSU sogar geschlossen – sie fürchtet sich vor einem falschen Signal an die Wähler vor der Landtagswahl im Herbst. Aber auch die Vertreter der Wirtschaft sind sich uneins, was sie von dem Konzept halten sollen.

FPÖ gegen "deutsche" Regelung

Das Thema erinnert auf den ersten Blick stark an die österreichische Debatte um Lehrlinge in Mangelberufen, die einen negativen Asylbescheid bekommen. Dass sie nun abgeschoben werden sollen, hat in vielen Unternehmen -vor allem in Oberösterreich – zu einem Sturm der Entrüstung geführt. Aber diese Frage ist in Deutschland längst geregelt, mit der „3+2-Lösung“: Die dreijährige Lehre können Flüchtlinge auf jeden Fall abschließen, dann haben sie maximal zwei Jahre Zeit, um ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis zu finden. Gegen eine solche Regelung legt sich hierzulande die FPÖ quer.

Was die Deutschen nun diskutieren, ist viel grundsätzlicher. Die Idee dahinter: Was macht es für einen Sinn, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben und zugleich sehr passende Kandidaten, die schon im Land sind, gut Deutsch können und eine Ausbildung genossen haben, mit großen Kosten und Mühen in ihr Herkunftsland abzuschieben? Das Hauptargument der Gegner, ähnlich wie in Österreich: Man schaffe damit nicht nur schon Zugezogen Hoffnung (aktuell werden 68 Prozent der Asylwerber abgelehnt), sondern erzeuge auch eine Sogwirkung für neue ungesteuerte Zuwanderung. Eben eine bessere Steuerung sollte das neue Gesetz ja bringen, und sie sei nicht möglich, wenn man die Themen Asyl und Bedarf an Fachkräften vermengt.

Diesem Einwand entgegnen die Befürworter mit einer Stichtagsregelung: Nur wer bis zu einem bestimmten Termin ins Land gekommen ist, soll die Spur wechseln können. Freilich stellt sich die Frage für die unkontrolliert neu Eingewanderten nach einiger Zeit wieder. Auch sie sind dann schon jahrelang im Land, weil ihr Asylverfahren so lange dauert oder eine Abschiebung nicht möglich ist, wenn das Herkunftsland nicht mitspielt. Dieses Problem lässt sich nur mit anderen Maßnahmen lösen, die einen „Spurwechsel“ flankieren könnten – vor allem schnellere Verfahren.