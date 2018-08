Standortgesetz hat schweren Stand

Wien. Ein peruanischer Bauer hat den deutschen Energiekonzern RWE als Mitverursacher des Klimawandels verklagt, weil über dem Tal, in dem er lebt, ein Gletscher schmilzt. In den Niederlanden hat eine Bürgerinitiative eine Klage gegen die Regierung auf verstärkte Klimaschutzmaßnahmen eingebracht und in erster Instanz gewonnen. Und in den USA hat ein Gericht eine Klage gleichen Inhalts von Jugendlichen gegen die US-Regierung zugelassen. Kommt Ähnliches auch auf Österreich zu?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2018)