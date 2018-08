Privat oder Staat: Wer kann besser Autobahn?

Wien. Die Pullovermacher sind also schuld. Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua blasen Italiens Koalitionsparteien zur Jagd auf verschiedene Sündenböcke: Die rechte Lega bevorzugt die bösen Bürokraten in Brüssel, die mit strengen Defizitregeln angeblich Investitionen in die Straßensicherheit verhindern. Die Linkspopulisten der Fünf Sterne haben sich auf die Familie Benetton eingeschossen. Deren Modekonzern hatte schon um 2000 seine besten Zeiten hinter sich und nutzte die Privatisierung der Autobahnen, um sich auf breitere Beine zu stellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2018)