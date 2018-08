Onlineplattform Autogott: Rabattschlacht im Autohandel geht weiter

Mit 1. September wird die Messmethode zur Feststellung des Pkw-Spritverbrauchs realitätsnaher, wodurch bei manchen Modellen die Normverbrauchsabgabe (NoVA) um ein paar hundert Euro höher ausfallen könnte. Die Händler vermelden deswegen bereits im Vorfeld einen verstärkten Andrang der Käufer, und erwarten daher etwas weniger Geschäft in der zweiten Jahreshälfte.

Was wiederum dazu führen wird, dass die Rabattschlacht auch im Herbst weiter geht, so Lorenz Loidl, Geschäftsführer der Onlineplattform Autogott. "Das sind dann die klassischen Tageszulassungen, dazu wird es Kampagnen und Stützungen geben", so Loidl zur APA. Er merke derzeit eher wenig Vorziehkäufe, die Interessierten hätten sich inzwischen schon an ein hohes Rabattniveau gewöhnt.

Österreichs größter Autoimporteur, Porsche Austria, vermerkt hingegen eindeutig ein gestiegenes Interesse der Kunden. Die Branche erwarte eines der besten Jahre in ihrer Geschichte, so Sprecher Richard Mieling. Wobei es dem VW-Konzern gelungen sei, noch einmal seinen Marktanteil auszubauen.

Ein bis zwei Prozent höhere Preise bei VW

Welche Modelle oder Marken von der NoVA-Erhöhung besonders betroffen sind, lässt sich laut Experten nicht sagen. Die Faustregel, dass es umso teurer wird, je stärker motorisiert das Fahrzeug ist, gilt jedenfalls nicht, wurde auf APA-Anfrage versichert. Mieling geht davon aus, dass die Preissteigerungen im VW-Konzern bei ein bis zwei Prozent liegen werden. Bei einigen Modellen könne es durch den Mangel an Prüfständen auch Verzögerungen bei der Auslieferung geben, hatte bereits gestern die Automobilindustrie gewarnt.

Hintergrund für den erwarteten Anstieg bei der Normverbrauchsabgabe ist der neue Abgastest WLTP, der ab September 2018 für alle neuzugelassenen Pkw gilt. Der WLTP-Zyklus löst den alten Fahrzyklus NEFZ ab und soll realitätsnähere Verbrauchsangaben liefern.

Generell ist laut einem APA-Rundruf weiterhin ein Rückgang bei Dieselfahrzeugen zu bemerken, während die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen - auf niedrigem Niveau - ungebremst ist, wodurch es bereits zu Lieferproblemen komme, so Autogott-Chef Loidl. Klar erkennbar sei auch weiterhin ein Trend zum benzinbetriebenen Klein-SUV.

Dieselkäufe gehen weiter zurück

In Österreich wurden im ersten Halbjahr 3.088 Elektro-Fahrzeuge neu zugelassen, was einem Marktanteil von 1,6 Prozent entspricht. Weltweit sind China und Norwegen die Treiber der Elektromobilität. Allein in China wurden in der ersten Jahreshälfte rund 412.000 Elektroautos neu zugelassen - ein Plus von 111 Prozent. Auf dem nach Absatzzahlen zweitgrößten E-Fahrzeug-Markt USA kletterten die Neuzulassungen in der ersten Jahreshälfte um 35 Prozent auf mehr als 117.000 Wagen. In Deutschland wuchs die Zahl der neu zugelassenen E-Fahrzeuge um 51 Prozent auf 33.917.

Eine Studie der Technischen Universität Wien (TU Wien) ihm Auftrag von Wien Energie geht davon aus, dass die Zahl der zugelassenen Elektro-Autos in Wien von heute rund 1.400 auf über 80.000 Fahrzeuge im Jahr 2030 steigen wird.

