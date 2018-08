„Silicon Austria“: Vertrag in Alpbach unterzeichnet

Alpbach. Vor zwei Jahren war die Gründung des neuen Forschungszentrums für Mikroelektronik bei den Alpbacher Technologiegesprächen angekündigt worden, gestern, Donnerstag, wurde im Tiroler Bergdorf der Vertrag für „Silicon Austria“ unterzeichnet. Der Bund, die Länder Steiermark, Kärnten und Oberösterreich und die Industrie beteiligen sich in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt 280 Millionen Euro. Im selben Zeitraum sollen 400 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) sprach von einem „Weltklasse-Forschungszentrum für elektronisch basierte Systeme“, Infineon-Austria-Vorstandschefin Sabine Herlitschka betonte, dass man so kritische Massen bündeln könne. Die Liste an Projektideen stehe bereits. Graz wird Hauptquartier, weitere Standorte sind Villach und Linz.

Batterieforschung fördern

Am Rande der Eröffnung der Technologiegespräche kündigte Hofer auch einen „Umsetzungsplan für Energiespeichersysteme in und aus Österreich“ an. Dieser solle die Richtung vorgeben, wie Österreich die Energiewende schaffen kann. Den Anfang macht ein Programm zur Förderung der Batterieforschung. Im Herbst sollen in einer ersten Ausschreibungsrunde vier Millionen Euro vergeben werden, in den kommenden Jahren jeweils zehn Millionen Euro. (APA/gral)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2018)