AMS-Chef Kopf: „Wir reparieren die Fehler des Schulsystems“

Die Presse: Österreich hatte bis vor sieben Jahren die niedrigste Arbeitslosenrate in der EU, heute liegen wir auf Platz neun. Die Regierung will zurück ins Spitzenfeld. Ist das machbar?



Johannes Kopf: Wir haben 4,7, die Tschechische Republik, die auf Platz eins liegt, 2,4 Prozent Arbeitslosigkeit. Der erste Platz scheint mir vorerst unerreichbar. Sie haben ein massives demografisches Problem und lauter gute Leute in den Westen verloren. Eine so niedrige Arbeitslosenrate hat auch eine Kehrseite.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2018)