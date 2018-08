Österreich gehört wie die USA, Kanada und Australien zu den Ländern mit dem höchsten Opioidkonsum weltweit. Im Unterschied zu Opiaten sind Opioide synthetisch hergestellte Substanzen, die eine morphinähnliche Wirkung haben. Sie sind schmerzstillend, euphorisierend und haben ein hohes Suchtpotenzial. Zu den meistgebrauchten Opioiden zählen etwa Heroin, Methadon, Morphin, Fentanyl, Codein oder Oxycodon.



Aber warum werden in Österreich so viele Opioide konsumiert? Müssen wir fürchten, in einem Atemzug mit den USA genannt zu werden, wo die Abhängigkeit von Opioiden zur Volksseuche der Mittelschicht geworden ist? Wir können beruhigt sein. Der hohe Bedarf hat hierzulande nämlich ganz andere Gründe als in den Vereinigten Staaten. Dort sind die Zahlen vor allem mit dem enormen Missbrauch dieser Medikamente zu erklären. In Österreich hingegen sind die Daten auf die gute Versorgung von Schmerzpatienten und von Opioidabhängigen (Substitutionstherapie) zurückzuführen. „Bei uns bekommen jene Menschen Opioide, die sie wirklich brauchen. In den USA nicht, dort sind Schmerzpatienten und Opiatabhängige sehr schlecht versorgt“, sagt Hans Haltmayer, Sucht- und Drogenbeauftragter der Stadt Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)