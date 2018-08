Wie kommt es zum Chaos in der Luftfahrt?

Pass, Badesachen, Buch: Wer jetzt mit dem Flugzeug verreist, braucht freilich vor allein eines – gute Nerven. Denn die Chance, dass sein Flugzeug von einem europäischen Flughafen pünktlich abhebt, ist gering. Da hilft weder Bangen noch Beten, die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Halbjahr waren Flugzeuge im europäischen Luftraum 47.000 Minuten verspätet – pro Tag, errechnete der Weltluftfahrtverband IATA. Was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 133 Prozent entspricht. Allein im Juli waren von den 1,08 Millionen Flügen am Himmel über Europa 244.713, also knapp ein Viertel, verspätet.



Das ist, so warnt die europäische Flugsicherung Eurocontrol, freilich nur ein Vorgeschmack. Bis 2040 werde sich die Zahl der um bis zu zwei Stunden verspäteten Flüge versiebenfachen. Wobei: Der Schätzung liegt ein jährliches Wachstum des Luftverkehrs von 1,9 Prozent zugrunde. Derzeit beträgt das jährliche Plus in der Luftfahrt aber rund vier Prozent, doppelt so viel wie in der Wirtschaft.



Vorprogrammiertes Chaos. Was ist passiert? Oder besser gesagt nicht passiert?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)