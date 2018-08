Der Traum vom voll automatisierten "Luxuskommunismus"

Wenn über die Auswirkungen der Automatisierung auf die Arbeitswelt gesprochen wird, ist die Diskussion in den vergangenen Jahren vor allem von Angst dominiert. 47 Prozent aller Jobs würden in den kommenden 20 Jahren von Computern und Robotern übernommen werden, schrieben Ökonomen der britischen Oxford-Universität im Jahr 2013 in einer für Aufregung sorgenden Studie erstmals. Seither wurden verschiedenste andere Arbeiten zu dem Thema publiziert. Einmal sind es 20, einmal über 50 Prozent der Arbeitsplätze, die durch die Automatisierung gefährdet sind. Der Tenor lautet jedoch in jedem Fall: Fürchtet euch, Massenarbeitslosigkeit droht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)