Trump lobt neues USA-Mexiko-Abkommen - Nafta verschwindet

US-Präsident Donald Trump hat am Montagnachmittag eine Einigung mit Mexiko über ein neues bilaterales Handelsabkommen verkündet. Den Namen Nafta vom gemeinsamen Abkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko solle man vergessen. Es sei ein "wirklich gutes Abkommen für beide Länder" und "sehr speziell" für Landwirte und Industrie. Mexiko habe zugesagt, sofort möglichst viele Agrarprodukte zu kaufen.

Mit Kanada hätten Gespräche noch nicht begonnen, die USA hätten erst ausprobiert, ob eine Einigung mit Mexiko möglich ist, so Trump. Wenn Kanada fair verhandeln wolle, dann sei er zu Gesprächen bereit. Er werde Kanadas Premier Justin Trudeau bald anrufen. Es sei möglich mit Kanada ein eigenes Abkommen zu schließen oder auch Kanada in das Abkommen mit Mexiko zu integrieren. Die Gespräche mit Kanada sollen sofort beginnen.

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland werde in Kürze zu Gesprächen in Washington erwartet. Es bestehe die Hoffnung, dass bis Freitag auch mit Kanada eine Übereinkunft getroffen werden könne.

Trump wünsche sich, dass Kanada nun ebenfalls beitreten könne und die bilateralen Probleme mit den USA ausgeräumt werden könnten. Trump erklärte, man habe nun zunächst mit Mexiko weitgehend Einigung erzielt. Jetzt sollten die Gespräche mit Kanada "sofort" beginnen. "Wir werden sehen, ob Kanada Teil davon werden kann", sagte Trump. Es könne auch zu einem Extra-Abkommen mit Kanada kommen. In jedem Fall soll das neue Abkommen nach seiner Darstellung nicht mehr den Namen NAFTA tragen. Dieser sei negativ besetzt. "Ich werde den bestehenden Deal beenden", sagte Trump.

Das Nafta-Abkommen war von Trump immer wieder als "Katastrophe" bezeichnet worden. Anders als im Wahlkampf in Aussicht gestellt, hat er das Abkommen bisher aber nicht aufgekündigt. Die von der US-Regierung verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auch aus Kanada und Mexiko hatten das Verhandlungsklima zuletzt jedoch schwer belastet.

Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo und Mexikos Außenminister Luis Videgaray waren in den vergangenen Wochen immer wieder nach Washington gereist, um mit dem US-Handelsbauftragten Robert Lighthizer strittige Fragen zu klären, unter anderem Regeln für die Autoindustrie. Teilweise nahm auch der Wirtschaftsberater des designierten mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel Lopez Obrador an den Gesprächen teil.

Die USA und Mexiko strebten eine Einigung an, bevor Lopez Obrador am 1. Dezember sein Amt antritt. 90 Tage vorher muss die Vereinbarung dem US-Kongress vorgelegt werden. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland hatte sich bereits vor einigen Tagen positiv über die Fortschritte geäußert und angekündigt, nach Abschluss der Gespräche mit Mexiko ebenfalls an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Nafta ist einer der weltweit umfangreichsten Handelsverträge und seit 1994 in Kraft. Das Abkommen besiegelt den nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den USA, Kanada und Mexiko. Für die mexikanische Wirtschaft ist NAFTA von besonderer Bedeutung. Rund 80 Prozent der Exporte des Landes gehen in die USA.

(APA/dpa/Reuters)