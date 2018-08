Alpbach: Wieso heuer alles anders ist

Was hat das zu bedeuten? Ist es Zufall? Oder gibt es einen innenpolitischen Hintergrund? Man weiß es nicht. Tatsache ist: Die Alpbacher „Wirtschaftsgespräche“, die am heutigen Dienstag starten, sind heuer ganz anders. Nennen wir es Koinzidenz: Im ersten Jahr unter der türkis-blauen Regierung, die mit den Sozialpartnern ganz offensichtlich nichts am Hut hat, ist es auch in Alpbach vorbei mit dem sozialpartnerschaftlichen Sponsoring.