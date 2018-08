SPÖ: Asylwerber in Lehre ersparen Staat zehn Millionen Euro

Asylwerber in Lehrberufen würden dem Steuerzahler bei konservativer Berechnung derzeit jährlich mehr als zehn Millionen Euro bringen, das rechnete die oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer in einer Pressekonferenz am Donnerstag vor.

Demnach brauchen die Asylwerber in Lehrberufen keine Grundversorgung mehr. Dafür werde ein Aufwand von 6.053.342,11 Euro eingespart. Gleichzeitig leisten sie ihren Beitrag zur Sozialversicherung - nämlich 4.615.120,62 Euro. Fast die Hälfte davon, mehr als vier Millionen Euro, würde auf Oberösterreich entfallen. Nebeneffekte wie erhöhte Einnahmen zum Beispiel durch die Mehrwertsteuer seien nicht eingerechnet.

Als Basis für die Berechnung zog Gerstorfer die jüngsten Zahlen vom Arbeitsmarktservice mit Stand 27. August heran. Demnach haben in Österreich 1.153 Burschen und 49 Mädchen eine aufrechte Beschäftigungsbewilligung in einem Mangelberuf, zitierte Gerstorfer. Fast die Hälfte davon - konkret 595 - ist in der Gastronomie als Koch, Restaurantfachmann oder Gastronomiefachmann beschäftigt. 751 von ihnen befinden sich im ersten, 333 im zweiten und 118 im dritten Lehrjahr. Mit 892 kommt der Großteil dieser jungen Leute aus Afghanistan.

