Österreichs Liebe zum Bargeld

Der Norden macht es vor: In keinem Land der Welt verschwindet Bargeld so rasch aus dem öffentlichen Leben wie in Schweden. Papiergeld und Münzen sind in Boutiquen, Supermärkten und Kaffeehäusern so gut wie nicht mehr nötig. Oft sogar unerwünscht: Die Händler nehmen lieber Kreditkarten oder Bezahlapps als Cash. Studien prognostizieren, dass die schwedische Gesellschaft ab 2023 ohne Bargeld leben wird. Die technikaffinen Schweden verwenden lieber Karte, App oder Online-Überweisung. Laut einer Erhebung zahlen 36 Prozent nie oder höchstens einmal im Jahr bar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)