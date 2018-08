Österreichischer Ökonom als neuer Präsident des IfW Kiel geplant

Der österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr könnte mit März 2019 die Nachfolge von Dennis Snower (67) beim Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) antreten. Damit rechnet Schleswig-Holsteins Wissenschaftsstaatssekretär Oliver Grundei (CDU). Institutssprecher Guido Warlimont sagte am Freitag, die Vertragsgespräche seien sehr weit fortgeschritten.

Im Mai hatte die "Zeit" bereits berichtet, dass Felbermayr gute Chancen habe, nächster IfW-Präsident zu werden. Felbermayr, gebürtig aus Bad Hall in Oberösterreich, war unter anderem für die Unternehmensberatung McKinsey und als Professor am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Hohenheim in Stuttgart tätig und arbeitet aktuell beim Ifo-Institut in München - als dortiger Leiter Außenwirtschaft.

IfW muss auf Rücklagen zugreifen

Indessen droht dem IfW in den kommenden Jahren ein finanzielles Minus. Bei konservativer Planung rechne man damit, dass in den Jahren 2018, 2019 und 2020 jeweils etwa 3,5 bis 4 Prozent der geplanten Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt sind, sagte Warlimont. Schleswig-Holsteins Wissenschaftsstaatssekretär Grundei betonte: "Die Arbeitsfähigkeit des Instituts und seine wissenschaftliche Leistungskraft auf internationalem Niveau standen und stehen nicht in Frage."

Auslöser dafür, dass das IfW auf Rücklagen zurückgreifen muss, seien vor allem höhere Personalkosten als erwartet sowie überplanmäßige Sachkosten in einigen Bereichen, so der Sprecher. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" über die Finanzlage berichtet.

"Wir sind aber weder in finanzieller Not noch zeichnet sich ein hohes Defizit in unserem Haushalt für die nächsten Jahre ab", sagte Warlimont. Die Lücken gleiche das Institut aus Rücklagen aus. "Insofern wird im Ergebnis kein Defizit in unserem Haushalt entstehen." Der betrage inklusive Drittmitteln in der Regel zwischen 13 und 14 Millionen Euro pro Jahr.

Warlimont kündigte für die kommenden Jahre an, das Institut werde Kosten senken und sich bemühen, in größerem Umfang als geplant Drittmittel zur Finanzierung einzuwerben.

(APA/dpa-AFX) )