Ein guter Grund für Gründerinnen

Shaghayegh Karioon sitzt in ihrem Berliner Büro, als es ihr plötzlich auffällt. Sie blickt durch den Raum, in dem sie schon seit einer Weile arbeitet. Alles wie immer, nichts Außergewöhnliches: Menschen am Schreibtisch, Menschen am Telefon. Eine gemeinschaftliche Arbeitsfläche eben, die an einzelne Selbstständige vermietet wird.



Aber Moment – es sind fast ausschließlich Männer. Und die Frauen? Wenn sie nicht hier arbeiten, müssen sie woanders sein, denkt sich Karioon. Vielleicht in einem Coworking Space, der eigens für Gründerinnen geschaffen wurde. Also einem offen Raum mit der nötigen Infrastruktur, in dem sie zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen können. Nach einer Internetrecherche stellt Karioon fest: Das stimmt nicht. So etwas gibt es gar nicht. Nicht hier in Berlin, nicht in Deutschland. Nur in den USA scheint sich diese Marktnische durchgesetzt zu haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)