Wie Ryder Carroll seine „Bullet Journal-Methode" erfunden hat

Der US-Amerikaner Ryder Carroll hat mit einem leeren Büchlein und einer vier minütigen Videoanleitung einen wahren Organisationshype bei Millionen von Menschen ausgelöst – und nebenbei eine Menge Geld verdient. Dabei war das gar nicht seine Intention. Die „Bullet Journal“-Methode entstand viel mehr aus (s)einer Not heraus. Sie hat, glaubt man der riesigen „BuJo“-Community auf YouTube, Instagram, Facebook und in anderen sozialen Medien, Ordnung in ihr Leben gebracht. Und zwar auf völlig analoge Weise, nur mit Heft und Bleistift, und das im digitalen Zeitalter.



Mit dem gelernten Digital Product Designer, der übrigens in Wien aufgewachsen ist und fließend Deutsch spricht, hat sich „Die Presse am Sonntag“ unterhalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)