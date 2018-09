Speed Kills – vor allem die Konkurrenz

„Speed kills“, mit diesem Sager ist Andreas Khol noch vielen in Erinnerung. Der damalige ÖVP-Klubobmann rief im Jahr 2000 Geschwindigkeit als oberstes Arbeitsprinzip der schwarz-blauen Koalition aus. Er war nicht der Erste. Als Bill Clinton 1992 gegen Georg Bush senior in den Wahlkampf um das Präsidentenamt zog, trommelte er diesen Spruch ebenso. Auf allen T-Shirts seiner Wahlhelfer war er groß zu lesen. Ob besagtes Motto in der Politik tatsächlich das richtige ist, sei dahingestellt. Im Wirtschaftsleben gilt es jedenfalls, und zwar mehr denn je. Wer erfolgreich sein will, muss gut und schnell arbeiten. Ineffizienz kann ins Auge gehen, und zwar auf jeder Hierarchieebene.

„Zeitmanagementseminare“ sind schon seit Jahrzehnten im Standardrepertoire von Seminaranbietern. Freilich laufen sie heute gern unter anderen Etiketten wie „Agiles Projekt-“ oder „Agiles Effizienzmanagement“. Vor allem Sekretärinnen und Assistentinnen werden von ihren Chefs dort gern hingeschickt. Aber es gibt auch solche für Manager, Ärzte, Anwälte, kurz: für jedermann. Corinna Ladinig, ist eine von vielen Coaches, die Unternehmen und deren Mitarbeitern hilft, die Zeit zu optimieren. Ob sie heute andere Inhalte lehrt als noch vor 15 Jahren? „Heute wie damals vermittle ich den Teilnehmern, dass sie Prioritäten setzen müssen“, sagt sie. Was jedoch anders geworden ist, sind die Anforderungen, die heute das Berufsleben mit sich bringt. „Die Menschen müssen in viel kürzerer Zeit viel mehr Aufgaben bewältigen. Das hat mit dem Internet und den elektronischen Medien zu tun. Hebt ein Mitarbeiter nicht am Festnetz oder am Handy ab, bekommt er ein Mail. Antwortet er darauf nicht sofort, wird er von Kunden oft im nächsten Moment auf WhatsApp oder Facebook angefunkt. „Damit zurechtzukommen, müssen viele Menschen erst einmal lernen“, sagt Ladinig.



Alles in Kürze. Apropos Zeit: Auch von Ladinig verlangen die Kunden mehr Effizienz. Während sie früher vor allem Zweitagesseminare angeboten hat, wollen viele Kunden heute schnelles Arbeiten in einem Halbtag beigebracht bekommen. „Allzu viel Sinn hat das nicht“, sagt sie. „Für manches sollte man sich eben doch Zeit nehmen.“

Sicherlich. Wenn ein Unternehmen auf dem Markt nicht von Mitbewerbern links und rechts überholt werden will, funktioniert das mit dem Zeitlassen nur nicht. „Zeit ist in der Ära der Digitalisierung ein ganz kritischer Wettbewerbsvorteil. Denn sie hat eine deutliche Beschleunigung der Innovationszyklen mit sich gebracht – Stichwort: Go-to-Market-Strategie.

„Alles zielt darauf ab, ein innovatives Produkt möglichst schnell auf den Markt zu bringen“, sagt Lukas Haider, Managing Director von Boston Consulting (BCG). Vor allem für digitale Geschäftsmodelle, die davon leben, dass eine große Anzahl von Nutzern und Anbietern auf sie zugreift, sei der Faktor Zeit entscheidend. „Je eher es einem Anbieter gelingt, sein Produkt zu positionieren, desto früher kann er Netzwerkeffekte in Bewegung setzen. Um den Wettbewerbsvorteil in der frühen Markteinführung zu schaffen, muss man schnell, also der ,First Mover‘, sein“, sagt Haider.



Perfektion ist nicht das Wichtigste. Das zeigen viele Beispiele, bestätigt auch Christian Havranek, Partner bei Deloitte Consulting Österreich. Eines davon ist „George“, das Internetbanking der Erste Bank, das sich sehr früh auf dem Markt etabliert hat: „Ohne die Erste Bank wäre George nicht, was es ist. Umgekehrt gilt dasselbe.“

Um den Zeitvorteil zu nutzen, haben Unternehmen längst ihre ganze Arbeitsweise verändert. „Agilität“, und zwar in jeder Hinsicht, ist angesagt: „Unternehmen gehen mit Produkten und Lösungen auf den Markt, selbst wenn sie noch nicht zu 99,9 Prozent perfekt sind. Ein ,minimal überlebensfähiges Produkt‘ reicht dafür schon aus“, sagt Haider von BCG. Es mag zwar noch nicht alles perfekt funktionieren, aber das macht nichts, denn Updates und Zusatzfeatures werden flugs nachgeschossen. Als Berater nimmt Christian Havranek von Deloitte aber auch eine Gegenbewegung wahr. „Wir sind dabei auszuloten, wo die Grenzen der Beschleunigung sind. Ein Unternehmen, das sich laufend verändert, braucht ein professionelles Changemanagement.“

Denn um einen Markt zu erobern, müsse man einerseits die richtigen Maßnahmen setzen, andererseits brauche man auch die Menschen, die mitziehen und sie umsetzen. „Dafür muss ein Unternehmen genügend Zeit einplanen. Nicht jeder Mitarbeiter kann und will jedes Tempo mithalten. Einem Baum kann man auch nicht einfach befehlen, schneller zu wachsen.“ ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)